Primăria Vatra Dornei a început o amplă campanie de eliminare a cablurilor nefolosite de pe stâlpi. Viceprimarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, a declarat că acțiunea este organizată de primărie în colaborare cu furnizorii activi de servicii de telecomunicații. Marius Rîpan a spus că lucrările de degajare a cablurilor se fac atât în zona centrală, cât și în zonele din oraș unde sunt identificate cabluri care nu mai sunt folosite. „Sunt cabluri de-a lor pe care nu le mai folosesc, sunt cabluri de la alte firme care nu mai furnizează servicii și nu mai sunt folosite și încercăm acum să le dăm jos de pe stâlpi. E o lucrare amplă pentru a da o față cât de cât estetică în zonele în care se intervine pe proiectul mare de mobilitate urbană”, a spus Rîpan. El a adăugat că în proiectul de mobilitate urbană sunt prevăzute lucrări pentru coborârea cablurilor de pe stâlpi și îngroparea lor într-o canalizare tehnică. Viceprimarul din Vatra Dornei a spus că aceste canalizări tehnice vor fi construite pe străzile Republicii, Mihai Eminescu, Luceafărului, toate din zona centrală a orașului.

„În proiect avem revăzute aceste canalizări tehnice în care vor fi îngropate cablurile de electricitate, iluminat public și pentru celelalte servicii de telecomunicații. Noi punem la dispoziție canalul tehnic iar furnizorii de servicii de comunicații și de energie electrică sau distribuitorii trebuie să-și facă și ei lucrările pentru coborârea cablurile. E o lucrare mai amplă dar o vom duce la bun sfârșit”, a declarat viceprimarul din vatra Dornei. El a spus că multe zone din oraș sunt sufocate de cantitatea mare de cabluri de pe stâlpi, care reprezintă atât un pericol, având în vedere greutatea lor, dar în același timp afectează din punct de vedere estetic imaginea orașului municipiului stațiune turistică de interes național.