Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că în foarte puțin timp va începe construcția unei creșe imediat după obținerea tuturor avizelor necesare. Creșa va fi amplasată în strada 1 Decembrie (lângă HS Timber) și va găzdui aproximativ 40 de copii cu vârsta între 0-3 ani. Creșa va avea săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, bucătărie și spălătorie proprii, cabinet medical, spații administrative și spațiu de joacă amplu, în aer liber.

”Am pornit această investiție deoarece am primit în ultimii ani peste 170 cereri din partea părinților pentru înființarea unei creșe. De asemenea, resimțim cu toții că Grădinița „Luminița” se supraaglomerează la grupele mici, odată ce această unitate fost modernizată și extinsă. Totuși, am identificat terenul disponibil și am câștigat finanțarea, astfel că creșa se prezintă ca o soluție foarte bună pentru grija și educația copiilor foarte mici. Investiția este finanțată 100% din fonduri nerambursabile în urma unui proiect câștigat de echipa din cadrul primăriei anul trecut. Lucrările vor dura 18 luni, iar creșa va fi funcțională în 2026”, a spus Popoiu.