Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a fost ales vicepreședinte al organizației județene a PSD, în cadrul Conferinței Județene a PSD care a avut loc la finele săptămânii trecute în prezența liderului național al PSD, premierul Marcel Ciolacu și a secretarului general al partidului, Paul Stănescu. Alegerile s-au desfășurat la Salonul Prestige Balloroom din municipiul Suceava în prezența a peste 2.000 de membri. Funcția politică cu care a fost onorat primarul Fron vine ca urmare a activității sale administrative prodigioase sub conducerea sa Primăria Cornu Luncii fiind campioană județeană și pe loc de top în țară la numărul de proiecte atrase și implementate cu fonduri europene și guvernamentale. Gheorghe Fron îi are alături în Biroul Politic Județean al PSD pe alți 19 vicepreședinți aleși și 6 de drept. Cei 19 vicepreședinți aleși sunt: Mirela Elena Adomnicăi, Traian Andronachi, Gheorghe Apetrii, Vasile Berariu, Sorin Ciobanu, Gheorghe Cătălin Coman, Dan Ioan Cușnir, Ilie Cătălin Fediuc, Gheorghiță Mîndruță, Daniel Olariu, Ioan Pavăl, Maria Pleșca, Vasile Rîmbu, Stelian Simeria, Florin Sinescu, Dan Tiperciuc, Gheorghe Tomăscu, Vasile Țugui, Ion Vasiliu. Cei șase vicepreședinți de drept sunt: Larisa Blanari- președinta OFSD, Mișu Gafencu-președinte OPSD, Gheorghe Șoldan-președinte TSD, Viluț Mezdrea-președinte Liga Aleșilor Locali, Ionuț Brădățan-președinte PES, Aleodor Nichifor-responsabil dialog social. Președinte a fost reales senatorul Ioan Stan iar prim vicepreședinte deputatul Eugen Bejinariu. De menționat că unul dintre liderii social democrați de top din județ are legătură directă cu comuna Cornu Luncii. Este vorba de Larisa Blanari al cărei soț este de loc din satul Băișești, comuna Cornu Luncii. Larisa și Vasile Blanari sunt cunoscuți pentru actele de caritate pe care le fac frecvent pentru copii, bătrâni și oameni cu nevoi speciale.