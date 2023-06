Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, s-a transformat în diriginte de șantier pentru a impulsiona ritmul lucrărilor de extindere a rețelei de apă-canal care creează un disconfort cetățenilor. El este prezent zilnic pe șantiere pentru a grăbi lucrările și a trece mai apoi la asfaltarea respectivelor străzi. ”Constructorul desemnat de ACET Suceava execută lucrări de extindere și modernizare a rețelei de apă-canal de peste un an pe mai multe șantiere din Orașul Siret. Ritmul de lucru nu a fost mulțumitor și în continuare ne afectează negativ gospodăriile, cetățenii și alte șantiere deja deschise pe raza orașului. Constructorii desemnați de primărie sunt pregătiți să intervină în orice moment pentru a asfalta o serie de străzi cu finanțare din fonduri europene, dar nu reușim să reluăm aceste lucrări până nu finalizează ACET lucrările la rețeaua de apă-canal. Pentru a grăbi ritmul de lucru, suntem prezenți zilnic pe șantiere, vorbim cu constructorul, cu ACET, avem ședințe foarte des cu proiectantul și dirigintele de șantier cu scopul de a identifica soluții punctuale pe teren și a monitoriza îndeaproape aceste lucrări. Întreaga investiție este foarte complexă, afectând numeroase străzi din Siret. Din punct de vedere tehnic, proiectul de apă-canal necesită soluții adaptate fiecărei gospodării, numeroase schimbări față de proiectul inițial, totul pentru ca la final rețeaua să fie funcțională și să deservească în parametri optimi întreaga localitate. ACET încă mai are de executat lucrări precum cămine de vane, cămine de branșament, racorduri, hidranți și branșamente, stații de pompare a apei și apei uzate, precum și teste la rețea. După finalizarea acestora suntem pregătiți să asfaltăm mai multe străzi afectate. Am somat astăzi din nou ACET Suceava, de data aceasta printr-o notificare de punere în întârziere a debitorului, conform Codului Civil. Finalizarea lucrărilor de extindere a rețelei de apă-canal este prioritatea numărul 1 pentru comunitatea noastră!”, a declarat Adrian Popoiu.