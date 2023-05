Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că la începutul acestei săptămâni a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru extinderea rețelei de apă și canalizare din acest oraș. Tomiță Onisii a precizat că valoarea proiectului este de 18 milioane de lei. Onisii a arătat că cea mai importantă investiție care va fi realizată prin acest proiect va fi construcția unei noi stații de captare a apei. „După semnarea contractului urmează ca firma care a câștigat licitația să asigure garanția și apoi vom da ordinul de începere a lucrărilor. În primul rând vreau ca prin acest proiect să mă axez pe fronturile de captare a apei. Și asta pentru că în Liteni avem o mare – mare problemă cu asigurarea apei și vrem să facem noi puțuri de captare și stații de tratare. Este o provocare pentru că unde avem stația de tratare, anul trecut am făcut nu mai puțin de 11 foraje și nu am dat de apă. Am săpat apoi undeva spre Valea Glodului și am găsit apă acolo, iar acum va trebui să construim acolo o stație de captare a apei, o stație de tratare și una pentru pomparea apei până la bazinul de la Siliștea”, a declarat primarul orașului Liteni. El a precizat că tot în cadrul aceluiași proiect se va construi o rețea de canalizare în satul Rotunda și se vor face extinderi ale rețelelor de apă și canal în mai multe zone ale orașului.

Tomiță Onisii a mai spus că Primăria Liteni pregătește un alt proiect pentru a fi finanțat prin fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru extinderea rețelei de canalizare în satele Roșcani și Corni.