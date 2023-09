Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a fost prezent la deschiderea noului an școlar la toate unitățile de învățământ din oraș unde a transmis mesajul autorităților locale care a fost unul de colaborare și de susținere. ”Astăzi a sunat și în toate școlile din Vatra Dornei! Chiar dacă în unele cazuri, la fel ca și în mare parte din oraș, lucrările sunt încă în toi, sunt sigur că entuziasmul revederii a fost mare! Mă bucur că am reușit să transmit, personal, urările mele, în cele 3 școli și 2 licee din oraș și m-a emoționat reîntâlnirea din careu! Elevi, dascăli, părinți și bunici fericiți, vă doresc să aveți un an școlar încununat de succese și reușite! ”, a transmis Boncheș.