În comuna suceveană Fântânele se lucrează cu accelerația turată la maxim. Pe raza localității sunt deschise mai multe șantiere de investiții în beneficiul locuitorilor. Una dintre investițiile importante este și cea în sala de sport de la Bănești, lucrare de 650.000 de lei realizată cu bani de la Compania Națională de Investiții. Primarul PNL Vasile Hîj a declarat că investișția este una extrem de necesară întrucât comuna este o adevărată pepinieră de sportivi de performanță pentru marile cluburi din țară. ”Este o sală de sport standard cu 120 de locuri conform proiectului CNI. Inevstiția este extrem de necesară pentru că noi la Fântânele avem o adevărată pepinieră de sportivi care fac performanță la nivel înalt și care au nevoie de condiții de antrenament. Avem campioni care au fost preluați de cluburi de la București cum este Ionela Bosânceanu, campioană națională la haltere. Avem echipă de fotbal fete care joacă în toate turneele dar și de băieți, avem echipă de judo dar și pe alte sporturi. Am promisiunea că sala de sport va fi inaugurată la toamnă”, a spus Vasile Hîj care s-a declarat mulțumit de ritmul în care se lucrează la sala de sport. El a ținut să precizeze că au demarat în forță și lucrările și de modernizare a 7,2 kilometri de drumuri prin Programul ”Anghel Saligny” investiția în valoare totală de 13,487 de milioane de lei din care 12,917 milioane de lei vor fi alocați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. ”Se lucreaza cu spor pe drumurile care vor fi asfaltate in Fantanele. Am inceput lucrarile si in Stamate la drumurile ce vor fi asfaltate și urmeaza la Cotul Dobei. Dupa finalizarea acetui proiect urmeaza altul cu drumuri in Banesti, Stamate si Fantanele”, a spus Hîj. El a amintit și de investiția în rețelele de apă și canalizare de 2,5 milioane de euro care a fost finalizată recent iar acum este pe punctul de a fi finalizată documentația care va permite locuitorilor să se racordeze efectiv la rețea.