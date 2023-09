Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a urat tuturor elevilor spor în toate și mult succes în acest nou an școlar arătând că unitățile școlare din oraș au fost pregătite temeinic pentru acest început de an, realizându-se lucrări de igienizare și modernizare în toate clădirile. ”La început de an școlar, le urez tuturor elevilor spor în toate și mult succes! Le doresc, de asemenea, ca rezultatele la învățătură în anul școlar care tocmai începe să reprezinte un motiv de bucurie atât pentru dascăli, cât și pentru părinții lor. Cadrelor didactice le urez să aibă răbdare și multă înțelepciune în nobila lor misiune de a educa copiii și tinerii noștri! Unitățile școlare din oraș au fost pregătite temeinic pentru acest început de an, realizându-se lucrări de igienizare și modernizare în toate clădirile. Corpul A de la școala gimnazială beneficiază de o sponsorizare de la firma Egger care constă în schimbarea în totalitate a instalației electrice. Din cauza anvergurii lucrărilor, parterul și etajul I din corpul A vor fi nefuncționale timp de încă 2 săptămâni. Noile corpuri de clădire de la grădiniță și liceu au obținut autorizații de securitate la incendiu, astfel că actul educațional se va desfășura în condiții de siguranță. În curând lansăm licitațiile pentru un număr de peste 500 de echipamente, dotări și piese de mobilier și materiale didactice pentru toate unitățile școlare în cadrul unui nou contract de finanțare europeană semnat acum 2 săptămâni cu Ministerul Educației. Valoarea de peste 4,5 milioane de lei este 100% nerambursabilă din PNRR, iar primele livrări vor avea loc chiar în această iarnă”, a transmis Adrian Popoiu.