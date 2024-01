Primarul independent al comunei Fântâna Mare, Vasile Mucilenița, va candida din partea PNL pentru un nou mandat. Vasile Mucilenița este unul dintre cei mai longevivi primari din județul Suceava, fiind la al șaptelea mandat. Vă prezentăm în continuare anunțul făcut astăzi de primarul din Fântâna Mare: „sunt primarul comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, primar la al- 7- lea mandat, şi vreau să dau un comunicat în legătură cu viitorul meu politic până la finalul mandatului actual şi candidatura pentru viitoarele alegeri.

in anul 2020 am candidat independent şi am reuşit să obţin al 7 – lea mandat de primar ( 2 pentru comuna Vadu Moldovei şi 5 pentru comuna Fântâna Mare). in toţi aceşti 3 ani care au trecut de la ultimele alegeri , ca independent , am putut analiza la rece , dacă pot spune aşa, evoluţia politică, mai ales la nivelul Judeţului Suceava. După multă analiză m-am hotărât să mă alătur echipei PNL Suceava şi să candidez din partea PNL, împreună cu echipa PNL — Fântâna Mare. in toţi anii scurşi din 2020 până în prezent nici la o rectificare de buget nu a primit comuna nici un leu.

Comuna Fântâna Mare are în derulare multe pi.oiecte, drumuri, apă-canal — proiecte prin PNRR, gaz metan prin programul Anghel Saligny, energie verde, etc.

Am fost foarte atent la programul propus de echipa PNL Suceava de dezvoltare a judeţului şi multe dintre proiectele aflate în implementare se află şi în programul de dezvoltare al comunei Fântâna Mare.

Vreau să asigur cetăţenii din Comuna Fântâna Mare că rămân ataşat de ei, valorile şi programele pe care le-am iniţiat, proiectele în derulare, dar numai făcând parte dintr-o echipă puternică pot duce la bun sfârşit ce am început. Contez şi în continuare pe sprijinul cetăţenilor pentru a ajuta la dezvoltarea comunei Fântâna Mare. Rugămintea mea este să rămâneţi alături de mine”.

Tot în cursul zilei de astăzi, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că Vasile Mucilenița a încercat de mai multe ori să se alăture social democraților, însă i-a refuzat cererile acestuia pe motiv că „este unul dintre primarii care nu a făcut aproape nimic pentru comuna pe care o conduce în acest mandat”. „Cetățenii nu îl mai apreciază având problemă în comună care nu sunt pe placul cetățenilor. Nu a făcut proiecte pentru comună iar în acest mandat a atras extrem de puține fonduri pentru dezvoltarea localității”, a transmis Ioan Stan.