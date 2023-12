Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent astăzi la serbarea de final de an la Liceul Natanael din cartierul Ițcani. Lungu a apreciat peformanțele școlare ale unității particulare de învățământ iar la final a cântat o colindă împreună cu angajații. ”La invitația conducerii școlii și ai finanțatorilor unității de învățământ am participat cu plăcere și bucurie la Serbarea de sfârșit de an cu salariații, organizată de conducerea unității de învățământ. Le-am mulțumit reprezentanților finanțatorilor pentru înființarea acestei școli particulare, în Cartierul Ițcani, unde se face performanță școlară.Am colindat împreună colinda „O, ce veste minunată””, a transmis Ionm Lungu.