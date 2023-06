Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a trăit în tribune alături de nepotul său emoțiile primului meci de baraj pentru promovarea în Liga 2 jucat acasă pe Areni de Foresta împotriva echipei Ceahlăul Piatra Neamț. ”S-a jucat astăzi prima manșă din finala barajului de promovare în Liga 2. Deși meciul pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț s-a terminat la egalitate 0-0, am fost mai buni ca ei după pauză, dar nu am avut șanșă. Calificarea se decide miercuri 7 iunie la Piatra Neamț, în acest sens primăria pune la dispoziție 10 autocare gratuite pentru susținătorii echipei sucevene care vor să se deplaseze la Piatra Neamț. Promovăm”, a declarat Lungu.

