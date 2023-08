Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat astăzi alături de secretarul Primăriei, Ioan Ciutac, la slujba de la Mănăstirea Ițcani. ”Slujba Înălțătoare la Mănăstirea Ițcani, la hramul Adormirii Maicii Domnului. Ne rugăm la Maica Domnului ca Mănăstirea Ițcani să revină la gloria de altădată, fiind prima mănăstire din Moldova”, a transmis Lungu.

