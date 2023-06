Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat sâmbătă la Grădinița Prichindelul din cartierul Burdujeni la finalizarea unui proiect pilot „Grădina de Relaxare, Liniște și Învățare”, realizat de cadrele didactice împreună cu părinții, la care principalii actori au fost copii. ”Au creat spații de joacă, de relaxare și au amenajat o mini grădină plantată cu legume. Am felicitat cadrele didactice și părinții și am răspuns întrebărilor celor mici. Grădinița Prichindelul este una din cele mai moderne grădinițe cu program prelungit din orașul nostru, de nivel european, unde vom continua procesul de modernizare fiind prin prinsă la dotări pe fonduri europene Componenta C15 prin PNRR”, a declarat primarul Sucevei.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings