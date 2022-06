Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că încă un obiectiv pe fonduri europene din Exercitiul financiar 2014-2020 a fost finalizat. Este vorba de gradinița cu program prelungit de pe strada Dobrogeanu Gherea. În perioada următoare va fi realizată recepția finală.

”Grădinița cuprinde 3 săli de grupă, sală multifunctională,birou administrativ, bucătărie +zona preparare hrană, cabinet medical, spalătorie+călcatorie, vestiare cu grup sanitar pentru personal, grupuri sanitare la parter și etaj, spatiu tehnic.

Toate aceste funcțiuni au fost obținute prin extinderea si modelarea clădirii existente. De asemenea grădinița este dotată cu un loc de joacă pentru copii,cu spații verzi și alei de acces pietonale și carosabile”, a explicat Lungu. Valoarea investiției este de 4.102.728,29 lei .

”Felicitări constructorului pentru lucrările de bună calitate executate si respectarea temenelor contractuale. După finalizarea celor două grădinițe pe fonduri europene din Burdujeni sat si Zona centrală,ne concentrăm atentia pe finalizarea gradinițelor din Ițcani si de la Colegiul Mihai Eminescu și totodată pe depunerea de proiecte pe fonduri europene a altor două grădinițe cu program prelungit din Obcini și de la Școala generală nr 1”, a încheiat Lungu.