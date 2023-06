Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopciuk au sărbătorit astăzi la Primăria Suceava ”20 de ani de înfrățire și prietenie” Suceava- Cernăuți. Printre subiectele discutate la ceas aniversar a fost și cel legat de sprijinul pe care Suceava îl va acorda Ucrainei în vederea reconstrucției după război. ”Am avut astăzi onoarea să mă întâlnesc la sediul Primăriei Suceava cu Ambasadorul Ucrainei în România Excelența Sa domnul Ihor Prokopciuk. Am trecut în revistă situația actuală din Ucraina, colaborarea municipalității cu partea ucraineană după începerea războiului din Ucraina . Excelența Sa ne-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei și mai ales orașului Cernăuți. Am discutat despre reconstrucția Ucrainei după terminarea războiului, domnul ambasador vrea să trimită primari din Ucraina la Suceava din zone afectate de război pentru a învăța cum se fac proiectele pentru fonduri europene, deoarece se mizează mult pe banii europeni în reconstrucția țării după război. Dumnealui a apreciat schimbările care s-au produs în Suceava în ultimii ani, fiind un cunoscător al orașului nostru. I-am adus la cunoștință faptul că se vor împlini în acest an 20 de ani de când suntem înfrățiți cu orașul Cernăuți. Ne rugăm la Dumnezeu să se termine cât mai repede acest război nemilos”, a transmis Ion Lungu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings