Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, anunță că vineri, 9 septembrie, au început lucrărilor de finalizare a Școlii Gimnaziale nr. 6 din cartierul Obor. El apreciază că această zi este una istorică.

”După 15 ani în care incompetența, indiferența și nepăsarea au tronat peste Școala Gimnazială nr.6 din cartierul Obor, primarul alături de Consiliul Local Rădăuți, și-au asumat deblocarea situației, astfel că azi, 9 septembrie 2022, au fost demarate lucrările de finalizare pentru acest obiectiv atât de așteptat de întreaga comunitate rădăuțeană. Nu au fost demersuri ușoare, cu atât mai mult cu cât au trecut 15 ani ( 2007 ) de la eliberarea primei autorizații de construire, și tot atâția ani în care nu s-a mișcat NIMIC. Lucrările au un termen de finalizare de 6 luni, timp în care ne vom implica activ alături de echipa constructoare, pentru finalizarea acestora, la nivelul calității pe care am cerut-o. Ulterior acestor lucrări, Școala nr.6 va fi dată în folosință! Vă mulțumim pentru încredere și pentru răbdarea de care ați dat dovadă, fiind în asentimentul dumneavoastră cu sintagma : FAPTE, NU VORBE!”, a declarat Loghin.