Un enoriaș sucevean nemulțumit de existența taxei de intrare în mănăstiri îi recomandă arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să plătească la rându-i această taxă. ”Să nu uitați să plătiți și Înaltpreasfinția voastră taxa de fiecare dată când sunteți invitat sau vizitați o mănăstire care cere taxa de intrare. Căci nu-i așa, Domnul Iisus a zis: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați, dar mai întâi-5lei!” Oamenii ar trebui educați să ajute sfintele mânăstiri, din puținul sau multul lor, să iînțeleagă că atunci când dăruiesc la biserică, precum femeia din Evanghelie la templu, Dumnezeu nu trece cu vederea fapta lor cea bună. Dar să condiționezi intrarea în sfântul locaș, în casa Lui Dumnezeu, sfințită cu Însuși Harul Lui, despre care a zis „În dar ați luat, în dar să dați”, să condiționezi sfințeniile și poate chiar mântuirea unor persoane prin interzicerea accesului în lipsa remunerării? Credeam că Dumnezeu v-a lăsat în grijă Biserica Sa, ca să o împărțiți oamenilor prin Sfintele Taine, nu ca să o condiționați de câțiva lei la intrare. AȘA NU!Cheltuieli, întreținere? Păi nu ne învățați pe noi să ne lăsăm în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu? A luat Hristos vreun ban pentru vreo vindecare făcută de El? Nici măcar simbolic n-ar trebui să fie vreo taxă pentru închinare în sfintele mănăstiri. „În dar ați luat, în dar să dați!” – Mântuitorul”, a scris enorioașul.

”Aveți dreptate în tot ceea ce spuneți, numai că realitatea este mult mai crudă cu noi. Dacă nu plătești lumina, îți taie curentul; dacă nu plătești gazul, este întreruptă furnizarea. Dacă nu plătești omul de serviciu, nu-ți face curat în biserică; dacă nu plătești paznicul, riști să te trezești cu icoanele de patrimoniu vândute prin țări străine. Sunt convins că dacă ați fi implicată într-o astfel de lucrare ați gândi altfel. Închei prin a vă asigura că, așa cum am cunoscut eu rânduiala mănăstirilor, persoanele care merg doar să se închine nu sunt obligate sa cumpere bilete”,a răspuns IPS Calinic.