Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a semnat în această săptămână dispoziția pentru exproprierea unui număr de 59 de garaje de pe strada Ștefan Tomșa. Garajele vor fi demolate pentru a se construi prima parcare supraterană etejată din Suceava. Lungu a precizat că proprietarii vor primi ca despăgubiri sume cuprinse între 2.000 și 7.000 de euro funcție de mărime suma totală disponibilizată de Primăria Suceava pentru aceste plăți fiind de 1,5 milioane de lei. ”În faza actuală sunt depuse în cont la CEC sumele pe fiecare persoanp în parte dar oamenii nu pot lua banii până când nu se face analiza în comisii. Așa spune legea. Este o comisie în care sunt reprezentanți și de la Prefectură și de la Oficiul de Cadastru. Ea este deja constituită prin dispoziție a primarului. Până atunci vom face intabularea terenurilor pe Primărie iar în final vom da certificatul de demolare. Sper ca pe la 10 septembrie comisia să analizeze dosarele să dea un răspuns să putem merge mai departe în așa fel încât să demarăm construirea parcării în acest an. Am vorbit cu cei de la Direcția de Inevstiții să pregătească documentația pentru demararea licitației”, a declarat Ion Lungu.

