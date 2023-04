Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că până pe data de 28 aprilie va fi gata varianta finală la Studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii „Parcare supraterană strada Stefan Tomșa” lîngă primărie.

”Am convenit la discuția care a avut loc la primărie cu reprezentanții firmei de proiectare ca parcarea să aibă in jur de 330 locuri ,78 de locuri pe nivel ,P +4 nivele. Parterul va fi partial ocupat deorece va fi cale de acces pentru cei la care parcarea le blocheaza accesul in strada Alexandru cel bun. Opt locuri de parcare vor fi dotate cu statii de incărcare electrică. Parcare va dispune de o terasă verde la ultimul nivel pe acoperiș, pe care in timp vor putea fi puse si panouri fotovoltaice. Este foarte important să aprobăm Studiul de fezabilitate, să putem despăgubi cetațenii care au garaje în zonă,să facem terenul liber de sarcini”, a declarat Ion Lungu.