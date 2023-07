Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că se lucrează intens la Sala Polivalentă din zona „Metro”, unde s-au montat primele macarale. El a amintit că proiectul se realizează cu fonduri europene, prin Compania Națională de Investiții. Potrivit devizului general, valoarea estimată a investiției este de peste 30 de milioane de euro. Sala Polivalentă din Suceava va avea 5.000 de locuri.

