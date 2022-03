Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost ”decorat” cu mărțișoare în prima zi a lunii martie de către colegele din instituție. El a ținut să ureze tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă cu sănătate și pace. ”Vă doresc o primăvară frumoasă, multă sănătate, fericire, pace și liniște sufletească! Vă mulțumesc pentru mărțișoarele și felicitările primite!”, a transmis Ion Lungu pe pagina sa de socializare.

