Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a avut discutii la București la Ministerul finanțelor ,cu ministrul Marcel Bolos, pe tema bugetului de stat pentru anul 2024 unde a prezentat punctul de vedere al Asociației Municipiilor din România unde deține funcția de prim vicepreședinte . El a arătat că bugetul muicipiului Suceava pe 2024 va fi aprobat la finele lunii ianuarie. ”De asemenea am semnat 3(trei) acte adiționale la Ministerul Dezvoltării, direcția PNRR,pentru a putea implementa proiectele europene cu partea de cofinanțare, inclusiv cel referitoar la achizitionarea a 50 de autobuze electrice pentru Zona Urbană Funcțională. Am mai avut discutii la Ministerul Dezvoltarii la Serviciul Reabilitări clădiri risc seismic (referitor la blocul explodat in Burdujeni)și la Compania Națională de Investiții,unde am discutat despre proiectele aflate in derulare”, a mai spus Lungu.