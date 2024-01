Prezent la ședința anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, primarul Ion Lungu a promis că municipalitatea va sprijini financiar și în acest an unitățile de cult din municipiul Suceava. ”S-a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2023. Anul 2023 a fost pentru Arhiepiscopie, un an bun cu multe realizări. Anul 2023 a fost un an al demarării marilor proiecte, cel mai important proiect este cel legat de lucrările de restaurare și reabilitare a bisericii de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Municipalitatea suceveană va sprijini financiar și în acest an unitățile de cult din municipiul Suceava. Edificiile care se ridică în aceste timpuri în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vor dăinui în timp”, a transmis Ion Lungu.