Casa de Poezie Light of ink & Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, în parteneriat cu Casa de Editură Max Blecher, vă invită vineri, 2 februarie 2024, începând cu ora 17.30, la Seara de Poezie 3 (serile 2024), organizată la Teatrul Municipal “Matei Vișniec”, în spațiul expozițional de la etajul 3. Invitata specială a ediției este poeta Ligia KEȘIȘIAN.

Moderatoare, poeta Alexia PLĂCINTĂ.

În cadrul Serii de Poezie, va avea loc lansarea volumului “Anul tigrului de apă”, publicat de poeta Ligia KEȘIȘIAN în 2023, la Casa de Editură Max Blecher (Colecția Plantații, Editor: Claudiu Komartin).

Prezintă volumul criticul literar Mircea A. DIACONU & cronicarul literar Vlad SIBECHI.

Ligia KEȘIȘIAN (n. 1988, Piatra-Neamț) este poetă și traducătoare, membră a PEN Club România. A debutat în 2017 cu volumul de poezii “Mici cutremure”, urmat de volumul “Miss Houdini”, în 2019, ambele publicate la Editura Charmides. Cel de-al treilea volum, “Anul tigrului de apă”, a apărut în noiembrie 2023 la Casa de Editură Max Blecher. Selecții din poemele ei au fost traduse în franceză, maghiară, greacă și engleză, în reviste și antologii. A publicat grupaje de poeme în antologiile “Cartea Bistriței” (2018), “Frica de tinerețea altora” (2019), “Parodii originale” (2021) etc. A avut lecturi și performance-uri la festivaluri precum FILIT, Poezia e la Bistrița, Jazz TM – Strada Fără Nume, Weekend Sessions etc. Este colaboratoare constantă a revistei Poesis Internațional, traduce poezie și proză din engleză și spaniolă (Alejandra Pizarnik, Raul Zurita, Mario Santiago Papasquiaro, Adrienne Rich etc.). În 2020, a tradus, împreună cu Claudiu Komartin, antologia “Revoluție și inocență”, de Mario Benedetti. Pentru volumul ”Anul tigrului de apă”, Ligia Keșișian a primit Premiul Tânărul scriitor al anului 2023, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori/Cartea de poezie a anului 2023.