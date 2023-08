Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu s-a declarat mulțumit de cum se lucrează la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri. „Se lucreaza bine la Sala Polivalentă. S-a montat a patra macara. Se lucreaza la armarea primilor stâlpi, urmează a se turna primul radier”, a declarat Lungu.

