La data de 28 iulie în mediul on-line au fost promovate imagini video care surprindeau încălcări ale regulilor de circulație săvârșite de către un șofer care a efectuat o manevră de depășire, în zona străzii Nicolae Iorga din cartierul sucevean Burdujeni. Gestul șoferului care a încălcat legislația rutieră a produs indignarea celorlalți participanți la trafic, generând totodată și un risc rutier sporit. Polițiștii Biroului Rutier – Poliția Municipiului Suceava s-au autosesizat, stabilind că autoturismul surprins în imaginile video a fost condus la data de 28.07.2023, ora 07:42 de către un bărbat de 42 de ani din municipiul Suceava, pe strada Nicolae Iorga din municipiul Suceava, șoferul efectuând o depășire cu încălcarea marcajului longitudinal continuu. După îndeplinirea tuturor activităților procedurale specifice, pentru abaterile săvârșite, șoferul de 42 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 870 de lei, dar și cu pedeapsa complementară de suspendare a dreptului de a conduce pentru 60 de zile. În ultimii ani la nivelul IPJ Suceava au fost dispuse în mod constant măsuri pentru creșterea fermității în ceea ce privește abordarea situațiilor de risc rutier și comportamentele în trafic care pun în pericol siguranța rutieră. Măsurile preventive privative de libertate au fost aplicate în cazurile de încălcare a legislației penale prin cumul de infracțiuni sau infracțiuni rutiere grave. Rezultatele s-au evidențiat intr-un trafic rutier mai sigur și o evoluție descendentă constantă în ceea ce privește accidentele grave și persoanele decedate în accidente rutiere. În anul precedent s-a înregistrat cel mai mic număr de persoane decedate în accidente rutiere din ultima decadă, iar județul Suceava a părăsit locul ,,fruntaș” la nivel național. Efortul operativ a fost completat și de o colaborare foarte bună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu dar și cu mass-media. Exploatarea eficientă a surselor deschise a dus la identificarea și sancționarea unor șoferi teribiliști sau care pun în pericol siguranța rutieră. Facem încă o dată apel la toți participanții la trafic să respecte legislația rutieră.

