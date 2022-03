Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, pune umărul la la integrarea copiilor din Ucraina în România. El a avut astăzi o întâlnire cu un lot de natație din Ucraina care va participa în aceast săptămână la un concurs de natație la Bacău. ”Ajutăm la integrarea copiilor din Ucraina in România. Am avut in această dimineață o intâlnire cu un lot de natație din Ucraina, in majoritate din zona Cernăuti, 24 de copii si 3 antrenori care au asigurată gratuit cazarea si masa la Liceul Sportiv iar la bazinul de inot de la Școala generală nr.3 fac antrenamente. Vor participa in aceast săptămână la un concurs de natație la Bacău,având in acest sens aprobare de la Federația Româna de Înot”, a spus Lungu.