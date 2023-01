Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a respins categoric informațiile apărute pe piață privind închiderea bazarului din lunca Sucevei arătând că aceasta este o diversiune. ”Oamenii ăștia au luat-o cu capul. Nu se închide niciun bazar. De ce am investit în introducerea încălzirii dacă am vrea să-l închidem”, a spus Lungu. El a explicat că aceste zvonuri au apărut pe grupurile din bazar în mediul online acum când urmează să fie mutate 60 de chioșcuri pentru a respecta planul ISU în vederea obținerii autorizației de funcționare.

”Pe niște grupuri din bazar se spune că se închide bazarul că nu știu ce se întâmplă. Vechea poveste când luăm niște măsuri se închide bazarul. Logica e foarte simplă: de ce aducem căldură în bazar dacă tot vrem să-l închidem? Da, vor fi anumite porțiuni închise, vor fi mutate chioșcurile de acolo și am spus că degeaba vin oamenii la mine că nu pot pune o virgulă acolo. Dacă unde e o virgulă și nu respectăm întocmai planul de la ISU degeaba am făcut modernizarea că nu putem obține autorizația de funcționare. O facem în interesul cetățenilor de acolo așa cum am promis întotdeauna să le facem condiții mai bune. Nu închidem niciun bazar dar vor veni lucrările de reamplasare a chioșcurilor. Degeaba vin oamenii la mine degeaba mă cheamă să merg în bazar merg oricând că fac față mulțimilor dar degeaba merg că nu am ce să le spun. Nu pot să modific nici o virgulă din ceea ce e prevăzut”, a spus răspicat primarul Ion Lungu.