Învățămîntul sucevean încă nu este pus la punct pentru începerea noul an școlar în condiții corespunzătoare. O situație prezentată astăzi în ședința Colegiului Prefectural de către șeful Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci, arată că au fost identificate probleme în 47 de unități de învățămînt. În unele unități de învățământ cursurile se vor face în două schimburi, în altele elevii vor fi relocați iar 16 școli vor funcționa în spații închiriate. În unele situații precum la școala de la Dîrmoxa învățătorul se ocupă și de curățenie pentru că școala nu beneficiază de post de îngrijitor. ”La nivelul judelului Suceava există un număr de 213 unitați de invățământ cu personalitate juridică și 512 structuri. Datorită aplicării Legii nr. 185/2020 privind numărul maxim de elevi permis la clasă/grupă a crescut numărul de colective. De asemenea, lucrările de reabilitare au dus la scăderea spațiilor școlare disponibile. Unitățile de invățământ au găsit soluții prin desfășurarea activității in două schimburi sau relocarea copiilor/elevilor in PJ-uri, biblioteci, săli din Cămin Cultural, internate sau spații închiriate. 16 de unități de invățământ au spații școlare închiriate. Datorită creșterii populației școlare prin revenirea părinților și copiilor din străinătate (parțial), acceptarea in sistemul de invățământ a elevilor/copiilor din Republica Moldova și Ucraina, dar și aplicarii Legii nr. 185/2020, privind numărul maxim de elevi permis la clasă/grupă este nevoie de suplimentarea normelor cu un număr de 130 norme personal didactic și 60 norme personal auxiliar, în acest sens întocmindu-se o adresă către Ministerul Educației”, se spune în materialul prezentat de Grigore Bocanci.

Iată școlile cu probleme din județul Suceava:

1. Grădinița cu Program Normal Țîmpoceni este demolată, cursurile se vor desfășura la Scoala Gimnazială Capu Codrului până la finalizarea lucrărilor de construire a noii grădinițe;

2. Școala Primară Țîmpoceni este demolată, cursurile se vor desfășura la Școala Gimnazială Capu Codrului până la finalizarea lucrărilor de construire a noii școli;

3. GPN nr. 1 Frumosu se află in reabilitare incepând cu 1 iulie. Preșcolarii își vor desfășura activitatea in corpurile de clădire de la Școala Gimnazială ”Ion Șuhane” Frumosu;

4. Elevii Școlii Primare Boureni își desfășoară cursurile la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura – Humorului;

5. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava are in curte 2 șantiere in desfășurare;

6. Grădinița cu Program Normal ,,Vasile Bumbac” Costâna, structură a Școlii Gimnaziale Todirești – lucrările de reabilitare nu se flnalizează până la inceperea anului școlar și vor funcționa in clădirea veche;

7. Școala Gimnazială Părhăuți este in reabilitare;

8. Școala Gimnazială ,,Ion V. Rachieru” Soloneț este in reabilitare;

9. GPN Hurjuieni este in curs de reabilitare, modernizare. În anul școlar 2022-2023 grădinița își va desfășura activitatea la GPN Gălănești;

10. Școala Primară Hurjuieni este in curs de reabilitare, modernizare. În anul scolar 2022 -2023, Școala își va desfășura activitatea la Școala Gimnazială „Samson Bodnărescu” Gălănești:

11. Școala Gimnazială ,,Samuil Isopescul” Costișa funcționează la Scoala Gimnazială ,,Ieraclie Porumbescu” Frătăuții Noi;

12. GPN nr. 1 Costișa își desfășoară cursurile la GPN Nr. 2 Costișa pe parcursul desfășurării lucrărilor de investiții la GPN Nr. 1 Costișa;

13. Școala Gimniazială,,Nicolae Stoleru” Baia este in curs de reabilitare printr-un proiect POR;

14. Activitatea GPN Cărăuși se va desfășura incepând cu 1 septembrie 2022 in locație nouă GPN Iacobeni ca urmare a recepționării lucrărilor finalizate in august 2022 la noul corp de clădire de grădiniță pe str. Republicii nr 87. (în perimetrul alăturat școlii cu personaritate juridică curte și alee intrare comună);

15. Activitatea GPP Iacobeni se va desfășura incepând cu 1 septembrie 2022 in locație nouă, ca unnare a recepționării de către Primăria Iacobeni și Ministerul Educației a lucrărilor de finalizare a Proiectului de construcție a unui corp de clădire gradiniță in comuna Iacobeni, in august 2022, pe str. Republicii nr 87. (in perimetrul alăturat școlii cu personalitate juridică, curte și alee intrare comună);

16. Din lipsă de elevi, Școala Primară Slobozia nu va putea funcționa in anul Școlar 2022-2023. Cei 5 copii de la această Școală vor fi inscriși, la solicitarea părinților, la Școala Gimnaziala Șerbănești.

17. GPN nr. 1 Cotârgași este in reabilitare prin proiect PNDL 2, va funcționa in sediul GPN nr. 2 Cotârgași;

18. Școala Primară Rodina este in reabilitare prin proiect PNDL 2 și elevii sunt mutati in sediile de clasă a Liceului Tehnologic „Nicanor Morosan” Pârteștii de Jos.

19. GPN Rodina este in reabilitare prin proiect PNDL 2;

20. Grădinița cu Program Normal Sfântu Ilie în anul scolar 2022-2023, copiii sunt relocali la Școala Gimnazială Șcheia;

21. Școala Gimnaziala Sf Ilie: ân anul scolar 2022-2023, elevii sunt relocati la Școala Gimnaziala Șcheia;

22. GPN Broșteni funcționează în 2 apartamente din cadrul unui bloc de locuințe.

23. Clasa I de la Școala Primară Frătăuții Vechi funcționează Ia Școala Gimnazială Frătăuții Vechi;

24. Datorită proiectului PNDL in derulare, elevii de la Colegiul ,,Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc își desfășoară orele in clădirea fostului internat al colegiului si în cea a fostului internat al Liceului Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc;

25. O grupă de la GPN Frătăuții Vechi va funcționa in incinta Bibliotecii comunale;

26. GPN Măneuți funcționează la Căminul Cultural Măneuți;

27. Grădinița cu Program Normal ,,Alice” Fălticeni funcționează in clădirea Clubului Elevilor Fălticeni

28. Reabilitarea pavilionului A de la Școala Specială ,,Sfântul Stelian” Rădăuti este in urs de desfășurare;

29. La Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți bugetul existent asigură doar plata utilităților curente (energie termică, energie electrică, apă,, canal, servicii salubrizare, internet și servicii de mentenanță). Școala estimează că bugetul ar putea fi insuficient și pentru plata serviciilor de furnizare a energiei termice. Prin urmare, bugetul nu va permite contractarea și achiziționarea niciunui fel de serviciu externalizat (dezinfecție, dezinsectie, deratizare, pază și protecție și altele), a altor bunuri și servicii curente (materiale de curățenie, furnituri de birou, materiale didactice, servicii cu caracter funcțional) și nici a unor bunuri și servicii necesare desfășurării activităților prilejuite de aniversarea a 750 de ani de existență;

30. GPN Brodina de Jos funcționează in aceeași clădire cu Școala Primară Brodina de Jos;

31. La Liceul Tehnologic ,,Ștefan cel Mare” Cajvana a crescut foarte mult numărul de copii, astfel incît va fi necesară construirea unei noi clădiri;

32. La Școala Valea Glodului lucrările de reabilitare au fost finalizate doar la un singur corp de clădire fapt ce necesită desfășurarea cursurilor in două schimburi și in anul scolar 2022-2023;

33. Gradinița cu Program Normal Calinești-Enache funcționează in același local cu Școala;

34. Unul dintre cele 2 microbuze scolare existente la Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru” Cornu Luncii este uzat, depașind cu mai mult de 10 ani perioada de funcționare (fabricat in 2006), nemaiputând fi pus in circulalie in anul școlar 2022-2023. Lipsește și un șofer pe microbuzul școlar, plecat prin demisie, angajat al Primăriei comunei Cornu Luncii. Vor fi probleme la transportul copiilor/elevilor navetiști. Postul de șofer pe unul din microbuzele școlare este vacant, iar Primăria nu poate organiza concurs pentru ocuparea postului, intrucît toate posturile din sectorul bugetar sunt blocate .

35. Grădinița cu Program Normal Dănila funcționează,in acelasi local cu scoala;

36. Grădinița cu Program Normal Arghira funcționează in același local cu Școala;

37. Grădinița cu Program Normal Sadău funcționează in același local cu scoala;

38. Gradinița cu Program Normal Basarabi funcționează in același local cu școala;

39. Grădinița cu Program Normal Iacobești functionează in același local cu școala;

40. La Școala Gimnazială Manolea, deoarece numărul elevilor transportați cu microbuzul școlar este foarte mare, pentru a face față numărului ridicat de curse au nevoie de un microbuz școlar de capacitate mai mare de 16 locuri;

41. Școala Primară Dîrmoxa nu are normat post de ingrijitor. Cadrul didactic realizează igienizarea zilnică.

42. Școala Gimnazială Panaci are nevoie de microbuze școlare, 80% dintre elevi sunt navetiști, iar microbuzele școlare aflate în uz sunt depășite moral;

43. Deoarece proiecul PNDL este in derulare, preșcolarii de la GPN nr. 1 Clit își desfășoară activitatea intr-o sală de clasă a Școlii Gimnaziale Clit;

44. La Liceul Tehnologic Broșteni, un microbuz școlar necesită reparații. A fost informat și Consiliul Local al orașului Broșteni pentru găsirea resurselor financiare;

45. În situația in care lucrările de reabilitare de la Școala Gimnaziala Cotârgasi nu vor fi finalizate până la inceperea anului școlar (se lucrează la finalizarea grupului sanitar) există varianta transportului elevilor la Liceul Tehnologic ,,Nicolai Nanu” Brosteni;

46. Având in vedere faptul ca in urma reabilitării clădirii (suprafața utilă de aproximativ 810 m²) vor funcționa atât GPN Broșteni cît și GPP Broșteni, iar incălzirea fiind cu centrala termică pe lemne este necesară normarea unui post de muncitor fochist;

47. La Colegiul Tehnic Rădăuți a crescut foarte mult numărul de elevi, astfel incât va fi necesară mărirea spațiului destinat cursurilor.