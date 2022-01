Începând de săptămâna viitoare, cel puțin jumătate din totalul de 743 de unități de învățământ sucevene s-ar putea să treacă în online întrucât rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de sub 60%. La criteriul vaccinării se apelează în localitățile cu o incidență a cazurilor de îmbolnăvire de peste 3 la mia de locuitori. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, profesorul Ciprian Anton, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar, a declarat că, la cea mai recentă raportare, județul Suceava era pe ultimul loc la nivel național în privința vaccinării angajaților din învățământ, cu o rată de 40-45%. El a afirmat: „Foarte multe unități școlare din județ vor reveni la învățământul online dacă nu vom avea grijă de sănătatea noastră, dacă nu vom fi eficienți și dacă nu vom respecta regulile”. Profesorul Anton a mai spus că săptămâna aceasta va demara o inspecție tematică vizând măsurile de protecție sanitară. De asemenea, adjunctul Inspectoratului Școlar a arătat că Ministerul Educației a trimis la Suceava 40.000 de măști de protecție împotriva COVID-19 și a precizat: „Vom folosi măștile acolo unde este imperios necesar și suntem solicitați. Deocamdată nu am avut astfel de solicitări. Nu am întâlnit încă școli care să spună că nu au măști pentru copii sau că nu au copiii”.