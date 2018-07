Misiunea lui Taylor Swift a devenit dificilă din multe puncte de vedere, dar activitatea de compunere a textelor pentru piesele sale a rămas „pură”. Cântăreața, în vârstă de 28 de ani, adoră faptul că „momentele inexplicabile” de inspirație nu au dispărut de când a atins succesul, deși alte zone ale activității sale și ale vieții personale au devenit din ce în ce mai complexe, potrivit contactmusic.com.

Artista a declarat, conform sursei citate: „Există momente când e ca și cum un nor de idei vine asupra mea și mă învăluie, iar eu nu trebuie decât să accesez gândurile. O mare parte din compoziția muzicală provine din lucrurile pe care le-ai învățat, le structurezi, cultivi această abilitate și ajungi să știi cum să făurești un cântec. Dar sunt acele clipe mistice, magice, inexplicabile când o idee complet formată îți apare în minte. Iar aceste întâmplari sunt partea preferată a muncii mele. Lucrurile se pot complica la orice alt nivel, dar compoziția muzicală a rămas același proces simplu ca atunci când aveam 12 ani și compuneam piese în camera mea.

Interpreta piesei ‘Look What You Made Me Do’ este cunoscută pentru faptul că se inspiră din viața personală, dar aceasta a recunoscut că există persoane despre care pur și simplu nu a putut să scrie versuri pentru că nu au provocat-o deloc în acest sens.