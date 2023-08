ProCredit Bank finanțează Grupul Agro Nevada Tim cu 1,8 milioane de EURO pentru achiziția de utilaje agricole noi, prin Programul „AGRI” de cofinanțare a IMM-urilor în parteneriat cu Fondul European de Investiții.

Împrumutul are ca destinație achiziția de tractoare, semănători, discuri și accesorii noi. Astfel, prin această investiție, Grupul Agro Nevada Tim continuă eforturile de a investi în utilaje performante și inteligente, precum și în integrarea celor mai avansate tehnologii în activitatea pe care o desfășoară. În prezent Grupul Agro Nevada Tim lucrează peste 16.000 ha de teren agricol.

ProCredit Bank colaborează cu Agro Nevada Tim în calitate de partener de finanțare încă din 2014. Totalul finanțărilor din ultimii ani din cadrul acestui parteneriat se ridică la suma de 4 milioane de EURO. Suma a fost utilizată pentru investiții pe termen lung care au ca scop dezvoltarea afacerii și eficientizarea proceselor de lucru.

„Dată fiind mărimea fermei noastre, una dintre provocările cu care ne confruntăm este capacitatea de a efectua lucrările la timp, în termeni de eficiență sporită și nivel ridicat de calitate. În condițiile actuale, volatilitatea prețurilor la valorificarea recoltei de cereale crește importanța controlului costurilor de producție și reducerea acestora. Investiția de față ne ajută să obținem un randament mai bun și o calitate consecventă a culturilor, la costuri de producție considerabil mai mici” a declarat Corvin-Petru Mateiu, Administrator Agro Nevada Tim.

„Pentru noi, la Procredit Bank, sectorul agricol este unul strategic. Peste 45% din finanțările noastre în zona de vest a țării sunt dedicate fermelor mici și mijlocii. Încă de la începutul colaborării noastre, acum aproape 10 ani, am regăsit în antreprenorul Corvin-Petru Mateiu voința de a reuși în ciuda tuturor provocărilor. Investițiile efectuate de companie în utilaje noi și sisteme de irigații, se încadrează în strategia noastră de finanțare a investițiilor în agricultura sustenabilă și prietenoasă cu mediul” a declarat Karoly Kiss, Director al Sucursalei ProCredit Bank din Timișoara.

Exploatația Agro Nevada Tim, cu sediul în localitatea Voiteg, este cea mai mare fermă vegetală din județul Timiș cu acționariat 100% românesc. Compania a fost construită pe o strategie de extindere, atât prin luarea de suprafețe în lucru, cât și prin achiziții. În ultimii doi ani compania a investit masiv și într-un sistem modern de irigații. Investiția în această direcție se ridică la 5 milioane de EURO, din care mai mult de jumătate a fost susținută din resurse proprii. Printre principalele culturi din portofoliul producătorului se numără cele pentru alimente de bază, precum grâul, rapița, porumbul și soia.

Finanțarea în valoare de 1,8 milioane de EURO a fost acordată în parteneriat cu Fondul European de Investiții, printr-un program ce are ca scop dezvoltarea afacerilor agricole din România și oferă condiții avantajoase de creditare. Împrumuturile au ca principal avantaj subvenționarea dobânzilor și reducerea nevoilor de garanții cu până la 50% și se adresează fermierilor și antreprenorilor din zonele rurale.

