Câteva mii de angajați din educație participă la un miting pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, în cadrul grevei generale. Sunt mai mulți protestatari decât la precedentele acțiuni, când s-au înregistrat între 1.000 și peste 2.000 de oameni. Sindicaliștii au pancarte și foi A4 cu mesaje precum <Școala de azi, e România de mâine >, <Profesorii construiesc viitorul>, <Guvernul ignoră educația> sau <Noi nu cerem milă, vrem o nouă grilă>. De asemenea, unii purtau tricouri pe care scria <Eu îndrăznesc> ori <Nu cedăm, Suceava îndrăznește>. Protestatarilor le-au vorbit președintele Uniunii Județene Sindicale <Pro-Educația> Suceava, profesorul Traian Pădureț, și liderul Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, Giani Leonte. Ulterior, se va pleca în marș pe străzile orașului. Acțiuni similare vor avea loc și în zilele următoare.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating