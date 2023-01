Elevii Liceului Teoretic „Ion Barbu” din București au realizat profilul unei persoane neangajabile în cadrul proiectului Erasmus Jobs4Future (Joburi pentru viitor).

În cadrul proiectului Erasmus Jobs4Future, elevii de la Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București au realizat o activitate care a constat în a identifica profilul unei persoane neangajabile. Astfel, aceștia au idenficat o serie de factori prin care au explicat de ce persoanele nu se pot angaja, dar și ce soluții au gasit aceștia pentru a facilita angajarea. Una dintre soluțiile identificate de elevi a fost promovarea și îmbunătățirea dobândirii de competențe și oferirea de informații cu privire la cererile de competențe și de locuri de muncă. De asemenea, elevii au adus în prim-plan Noua agendă de competențe pentru Europa, lansată în anul 2016 și care constă în 10 măsuri pentru a pune la dispoziția oamenilor pregătirea și sprijinul potrivit, dar și să revizuiască o serie de instrumente existente, cum ar fi CV-ul european.

„Este foarte important ca noi elevii să știm să realizăm un Curriculum Vitae, să știm să facem o scrisoare de intenție, să știm cum să ne prezentăm la un interviu. Iar prin acest proiect mă bucur că am avut ocazia să mă implic activ și să învăț toate aceste lucruri. Este important ca elevii să învețe din liceu pregătindu-se pentru momentul când vor se vor angaja, iar prin implicarea în astfel de proiecte noi de dezvoltăm mai mult și ne va fi mai ușor să facem față primului interviu pentru angajare”, a spus Mihai Botezatu, elev la Liceul Teoretic „Ion Barbu”.

„Obținerea unui loc de muncă este un aspect stresant pentru mulți dintre noi. Este în regulă să fii puțin tensionat, dar nu fi copleșit. Nu începe cu ideea că nu vei primi slujba, pentru că asta se va întâmpla. În schimb, eu sunt de părere că atunci când mergem la un interviu să ne spunem că suntem pregătiți pentru acesta, că suntem potriviți pentru această slujbă. Și să facem tot posibilul pentru a obține slujba. Dar, în același timp, să nu punem prea multă presiune pe noi, căci este posibil să oferim răspunsuri greșite. Și, mai mult decât atât, este foarte important să nu mințim în interviu. O companie nu va dori să angajeze pe cineva care oferă informații false”, este de părere Tudor Oprea, elev la Liceul Teoretic „Ion Barbu”.

„Prin intermediul acestui proiect de dorim ca tinerii să facă schimb de experiență alături de colegii lor din Turcia, Spania, Grecia și Portugalia, să observe diferențe între aceste culturi și între locurile de muncă din aceste țări. La mobilitatea din octombrie 2021, realizată la noi la liceu, le-am propus elevilor din celelalte țări partenere, activități care au vizat formarea unor abilități importante pentru integrarea cu succes pe piața muncii, cum sunt de exemplu cele de autocunoaștere, de proiectare a unui plan de carieră, de sondare a pieței și a oportunităților actuale, de elaborare a unor documente necesare angajării în format European (CV, scrisoare de intenție). În luna martie plecăm alături de elevi în mobilitate în Turcia, pentru a înțelege mai bine cum anume ne putem pregăti pentru job-urile viitorului”, a declarat Cristian Tănase, profesor în cadrul Liceului Teoretic „Ion Barbu”.

Jobs4Future (1-RO01-KA229-080048_1) este Programul Liceului Teoretic „Ion Barbu” din București finanțat de Erasmus pentru o perioadă de 36 de luni începând cu septembrie 2020. Scopul programului este de a sprijini elevii pentru a se integra pe piața muncii învățând o limbă străină prin cooperare cu elevi din alte patru țări: Turcia, Spania, Grecia și Portugalia.9