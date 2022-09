PROFM, radioul multor generații, lansează „What The Fun”, noul matinal care va fi prezentat de Bogdan Drăcea, Raluca Cojocaru și Bogdan Ciudoiu în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 07:00. Din 12 septembrie, noii matinali vor asigura doza necesară de energie pentru întreaga zi, colorând diminețile tuturor. Pentru că în această perioadă mercur retrograd afectează vibe-ul dimineților, Drăcea, Ralu și Bogdan anulează efectele acestuia și vin cu voie bună în ajutorul ascultătorilor.

„What The Fun” își propune să fie competitorul cafelei de dimineață, fiindcă aduce o stare de spirit autentică, cu care va cuceri și mai mulți oameni, dar și un motiv în plus de zâmbit, dacă nu chiar de râs în hohote. Drăcea, Ralu și Bogdan se vor întâlni să comenteze subiectele zilei, se vor încăpățâna să pună un filtru de Instagram peste viziunea oamenilor asupra vieții și să o facă mai frumoasă. Rubrici speciale, invitați diverși, concursuri și foarte multe premii sunt doar câteva dintre ingredientele noului program de dimineață.

Bogdan Drăcea, unul dintre cei mai apreciați comedianți, cunoscut în mediul online, prin intermediul social media și al spectacolelor de stand-up comedy, este cel mai nou membru al echipei. Întrebat care au fost motivele acestei alegeri, Bogdan Drăcea a declarat: „Când eram copil voiam să fiu tractorist, dar era cam cald pe câmp, așa că am ales un loc de muncă unde există aer condiționat și cafea gratis. Ulterior, am aflat că nu e chiar gratis, dar am ales să rămân! Lăsând gluma la o parte (doar puțin), mă bucur că îmi voi petrece diminețile împreună cu Ralu și Bogdan, la PROFM, xoxo”.

Raluca Cojocaru face parte din echipa PROFM din 2018. După doi ani petrecuți în redacția de știri a radioului, a trecut în echipa DJ-ilor, iar din 12 septembrie va prezenta matinalul „What The Fun”, alături de Bogdan Drăcea și Bogdan Ciudoiu. „Abia aștept să ne apucăm de treabă. Pardon, de râs! Mă bucur că am ajuns să lucrez în această formulă magică, alături de Drăcea și de Bogdan. Îmi doresc ca tot mai multă lume să se trezească alături de PROFM, să adunăm cea mai tare gașcă de ascultători și să îi contaminăm cu energia noastră. Sper din suflet să le aducem cel puțin un zâmbet în plus, în fiecare dimineață, și să le facem zilele un picuț mai colorate!”, a menționat Raluca Cojocaru.

Bogdan Ciudoiu a debutat la radio încă din perioada liceului, tot la PROFM, mai precis, la ProFM’sCOOL (la acea vreme, un proiect dedicat liceelor din București și din orașele mari). A revenit în echipa PROFM în urmă cu un an și, până la finalul acestei veri, a realizat, alături de Raluca Cojocaru, programul de după-amiază. „Începe cea mai nebună toamnă din viața mea. Nu exagerez! Sunt super entuziasmat de toate proiectele în care sunt implicat și partea cea mai tare e că îmi voi începe zilele distrându-mă în studioul PROFM, alături de Ralu și Drăcea, dar, mai important, alături de cei mai haioși ascultători! Abia aștept!”, a declarat Bogdan Ciudoiu.

PROFM este, din numeroase puncte de vedere, OPEN RADIO. Pentru noii matinali, umorul este ingredientul-cheie al dimineților tuturor oamenilor deschiși, cu spirit tânăr, indiferent de vârstă, așa cum au fost mereu ascultătorii PROFM.