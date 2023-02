Cu prilejul împlinirii a 635 de ani de la atestarea documentară a Cetății de Scaun a Sucevei, Muzeul Național al Bucovinei vine cu o propunere captivantă pentru cadrele didactice care vin cu elevii în vizită la Cetatea de Scaun.

Prin proiectul educațional Să descoperim istoria împreună! Te provoc să citim! , organizat în cadrul Serviciului Cetatea de Scaun, se dorește crearea unui mediu atractiv, din care tinerii pot pleca cu amintiri frumoase dar și cu informații noi.

Elevii care vor participa la acest proiect vor primi de la intrare un pliant ce conține o serie de întrebări, dar și harta Cetății.

Tinerii sunt provocați să descopere răspunsurile la întrebări din istoria orașului Suceava, a Cetății de Scaun sau a Moldovei medievale.

Participarea la acest proiect se poate face doar pe baza unei programări la numărul de telefon 0784 275644 sau pe adresa de email cetate@muzeulbucovinei.ro.