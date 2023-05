Liceul cu Program Sportiv Suceava a lansat, vineri, proiectul „Școala fără ghiozdan” pentru elevii din ciclul primar, aceștia fiind încurajați să nu mai poarte tradiționalul ghiozdan. Lângă directorul liceului, Ciprian Anton s-a aflat și primarul Ion Lungu. ”Este un proiect experimental până la sfârșitul anului școlar. Fiecare copil din clasele 0-IV, are un dulăpior individual unde sunt păstrate toate rechizitele necesare pentru activitățile școlare. Am felicitat cadrele didactice și pe directorul liceului domnul Ciprian Anton, pentru curaj și profesionalism și le doresc să reușească acest proiect, partea financiară a proiectului este asigurară de municipalitate. Recomand și altor școli să adopte acest sistem educațional care este în avantajul elevilor și al părinților. Totodată am vizitat și Aula liceului care a fost modernizată la nivel european cu bani de la Consiliul Local”, a declarat Ion Lungu.