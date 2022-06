Prefectura Suceava a transmis că în perioada 16 mai – 17 iunie 2022 comisiile de examinare alcătuite din lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, la care s-au adăugat examinatori detașați din cadrul altor servicii similare din țară și din București, au susținut examinarea pentru categoriile și subcategoriile A, B, C, D pentru un număr de 5360 candidați dintr-un total de 5944 persoane programate, diferența fiind constituită din 584 candidați care nu au dat curs programării. Din totalul de 5360 candidați examinați au fost declarate ”Admis” 3758 de persoane (reprezentând un procent de 70,11%), pe categorii situația prezentându-se astfel:

Categoria B+B1+BE: 3016 (66,77%) din 4517 candidați examinați

Categoria C+C1+CE: 620 (87,57%) din 708 candidați examinați

Categoria A+A1+A2+AM: 88 (93,62%) din 94 candidați examinați

Categoria D+D1+DE+D1E: 34 (82,93%) din 41 candidați examinați

În săptămâna 20.06 – 26.06.2022, din cei 865 candidați programați, au fost examinați 814, fiind declarate ”Admis” 584 persoane (reprezentând un procent de 71,74%), pe categorii situația prezentându-se astfel:

Categoria B+B1+BE: 466 (69,14%) din 674 candidați examinați

Categoria C+C1+CE: 99 (84,62%) din 117 candidați examinați

Categoria A+A1+A2+AM: 11 (84,62%) din 13 candidați examinați

Categoria D+D1+DE+D1E: 8 (80,00%) din 10 candidați examinați