Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a avut o întîlnire cu reprezentantii firmei SC ADURO IMPEX SRL Bucuresti,care lucreaza, în urma câstigării licitației, la elaborarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „Sistem Integrat de magament și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățiri calității vieții”. Valoarea contractului este de 630.800 lei fără TVA. lei,banii fiind asigurati din fonduri europene prin ADR NORD -EST ,pe axa de Asistență tehnică. Activitatile proiectului sunt: Intervenții la starea actuala a carosabilului , Implementarea unui sistem de management al traficului, Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, Plantarea de perdele vegetale verzi(aliniamente de arbori și arbuști).

Proiectul vizeaza două axe:

-Axa 1 localizată intre strada Sofia Vicoveanca si strada Calea Burdujeni

-Axa 2 Calea Obcinilor-B-dul George Enescu -Zamca-Nicolae Balcescu-Mitropoliei-Petru Rareș-Vasile Alecsandri.

Primarul Lungu susține că proiectul ân mare parte este conturat. ”La Managementul traficului sunt propuse solutii de semaforizare inteligenta,sisteme senzori de parcare,amenajare treceri de pietoni cu semnal controlat precum si montarea unui Sistem Automat de Dirijare a Circulației in vederea relizării „undei verzi”. Cel mai important lucru propus este sens unic pentru autovehicule și bandă dedicată transport public in ambele sensuri. De asemeni va fi realizat un Centru de comanda si control care va functiona non-stop ,7zile pe săptămână si va fi montat in incaperile disponibile deasupra parcărilor subterane. De asemenea pe Calea Unirii in zona Bazarului va fi amplasat un pasaj pietonal subteran și va fi desființată trecerea de pietoni semaforizată din zonă pentru fluidizarea traficului. Am avut observații și completari care vor fi analizate și corectate pana la sfârșitul acestei luni. Până la sfârșitul lunii iulie ne dorim sa aprobăm acest nou sistem de managenent și modelare urbană a traficului in orașul nostru,iar dupa ce vin cele 15 autobuze electrice de la firma Solaris din Polonia să intoducem sensurile unice in zona analizata , respectiv Axa nr 1 si Axa nr 2 asa cum au fost prezentate mai sus”, a explicat Ion Lungu.