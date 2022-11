Anul 2023 este la un pas de a fi declarat Anul Ciprian Porumbescu, iar profesorul Niculai Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, responsabil pentru cultură, ar vrea ca anul viitor să nu existe zi în care să nu se vorbească despre marele compozitor. Senatul a adoptat, deja, o propunere legislativă prin care anul 2023 a fost instituit drept Anul Ciprian Porumbescu, în scopul de a aniversa şi promova viaţa şi opera compozitorului român. Inițiativa urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Vicepreședintele administrației județene a afirmat, la Radio Top, că luni, 21 noiembrie, la Suceava, se va constitui un grup de lucru pentru Anul Ciprian Porumbescu. El a afirmat: „Vreau ca pe parcursul anului viitor să fie zilnic fel de fel de manifestări dedicate compozitorului nostru. Ar putea fi lansări de carte și lansări de reviste.

Profesoara Scholz, stră-strănepoata lui Ciprian Porumbescu va publica jurnalul acestuia. În plus, am vorbit de un parteneriat cu Brașovul, unde Ciprian Porumbescu a fost profesor de muzică și s-a jucat pentru prima dată opereta <Crai Nou>. Mă gândesc la organizarea de acțiuni și la Viena, Cernăuți și în Italia. Apoi, sîntem în discuții cu Botoșaniul pentru o rută culturală între localitățile Ciprian Porumbescu și George Enescu. George Enescu nu ar fi fost George Enescu dacă nu era Ciprian Porumbescu. George Enescu s-a inspirat foarte mult din filonul folcloric popular adus la suprafață de Ciprian Porumbescu”. Niculai Barbă a completat: „Ciprian Porumbescu nu a fost numai un mare compozitor, un mare artist, ci și un mare patriot. A și compus muzică patriotică și să nu uităm că imnul Albaniei este pe muzica lui Ciprian Porumbescu. Întâmplarea a făcut ca la Târgul de Turism al României de la Romexpo să ne viziteze standul și o persoană care se ocupă de turism în Albania, și am discutat să facem și la ei evenimente legate de marele compozitor. Acolo există o minoritate de aromâni și există deja contacte. Va fi Anul Ciprian Porumbescu și vom încerca să punem pe întreg anul 2023 activități, astfel încât să nu fie o zi fără să vorbim de Ciprian Porumbescu”. În 2023 se împlinesc 170 de ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu şi 140 de ani de la moartea sa.