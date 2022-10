Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a anunțat vineri, 14 octombrie, când s-au împlinit 169 de ani de la nașterea marelui compozitor Ciprian Porumbescu, că anul 2023 va fi declarat ”Anul Ciprian Porumbescu”. El a arătat că astăzi au avut loc o serie de concerte și spectacole în memoria marelui compozitor și s-a depus o coroană de flori la bustul acestuia din Parcul Central al Sucevei. ”Astăzi anunțăm practic faptul că anul 2023 va fi Anul Ciprian Porumbescu. În acest sens este în Parlament și o inițiativă legislativă a domnului deputat Bogdan Gheorghiu prin care anul 2023 să fi declarat Anul Ciprian Porumbescu. Ciprian Porumbescu un mare talent al Sucevei, al Bucovinei, un muzician de anvergură internațională va fi omagiat în anul 2023 cu spectacole, cu lansări de carte, cu dezbateri din prima până în ultima zi a anului. Anul pe care-l încheiem a fopst anuol în car a debutat Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu un festival cu o serie de rezonanțe și de feedback-uri extrem de interesante, cu aprecieri unanime pe care dorim să-l dezvoltăm și în anii următori. Vom avea evenimente organizate nu numai în țară. Am discutat cu profesoara Scholz, stră-strănepoata lui Ciprian Porumbescu și vom edita jurnalul lui Ciprian Porumbescu. Vom face evenimente în țară dar și în străinătate. În țară ne gândim la Suceava, la Putna, la Brașov, Timișoara și București. În străinătate ne gândim la Viena dar și în Italia și Albania”, a spus Barbă.

