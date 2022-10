Patronatele IMM din județul Suceava au organizat în sala de festivități a hotelului ”Balada” Gala Oamenilor de Afaceri, eveniment la care, printre altele, au fost premiate firme care au 30 de ani de activitate. Printre acestea s-a numărat și S.C. Radio Top 91 S.R.L. Suceava. Radioul emite din 6 decembrie 1991, însă societatea sub egida căreia funcționează radioul s-a înființat în anul următor. Pentru 30 de ani de existență au mai fot premiate societăți ca Assist Software, Carpatis. Hipocrat, Instalatorul și Polaris, compania care deține și hotelul ”Balada”. Pentru excelență în afaceri au fost premiate, printre altele, firmele Superstar, Corsem, Trutzi, Tarsin și Lapterra. Evenimentul a fost prezentat de Liliana Agheorghicesei și de Ștefan Manolache, iar unele dintre premii au fost acordate de Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

