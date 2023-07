Toată lumea îl cunoaște pe Costel, jucat de Radu Pietreanu (59 de ani), mai ales după succesul pe care l-a avut cu serialul „Vacanța mare”, grup pe care l-a înființat alături de Mugur Mihăescu și Dan Sava. E unul dintre oamenii care reușesc cu mare ușurință să le aducă zâmbetul pe buze celor din jur, însă, o boală nemiloasă l-a făcut să-și numere zilele și a fost nevoit să treacă prin momente grele. Pentru un minut, marele actor și-a văzut moartea cu ochii, notează click.ro.

Radu Pietreanu a avut parte de mai multe clipe dificile după ce a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă, mai exact, cancer la plămâni. La vremea respectivă, medicii nu îi dădeau prea multe șanse.

„Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: «Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia ». Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce. Nimeni nu se aștepta să îmi revin. Am primit verdict: «Doamnă, pregătiți-vă!». Rochia asta neagră de atunci o are. (râde) Cred că e singurul care putea să fie lângă mine și m-a ajutat să revin. Refuzam orice colaborare. (…) Am trecut prin momentul în care te desparți, pur și simplu, de viață. Prin glumele mele strecor niște sfaturi”, a mărturisit Radu Pietreanu despre lupta cu cancerul în emisiunea Teo Show, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

