Turneul “Rhapsodie Roumaine” se încheie în luna decembrie cu un concert pe 2 decembrie, la Paris, și pe 5 și 6 în Olanda, la Haga și, respectiv, Amsterdam.

Concertul din Paris va avea loc la Palais Behague și face parte și din Sezonul Franța-România, deschis marți, 27 noiembrie, în prezența preşedinţilor celor două ţări, Emmanuel Macron şi Klaus Iohannis, la Domul Invalizilor, pentru a comemora centenarul încheierii Primului Război Mondial şi al creării României.

Concertele din Olanda vor încheia turneul “Rhapsodie Roumaine” deschis în ianuarie, la Viena, în celebra Musikverein, una dintre cele trei cele mai importante săli de concert din lume, alături de Boston Symphony Hall, SUA, și de Concertgebouw din Amsterdam, Olanda.

Chiar în Concertgebouw va avea loc și concertul din 6 decembrie, ultimul concert al turneului “Rhapsodie Roumaine”, încheind simbolic parcursul Rapsodiei Române în tot acest an dedicat Centenarului, în toată lumea, din Austria, până în Turcia, Belgia, Italia, Germania, Japonia, Franța și Olanda. În România, turneul “Rhapsodie Roumaine” s-a desfășurat în perioada 2-20 noiembrie, la București, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu.

În acest an al Centenarului l-am ales ca mesager al spiritului românesc pe George Enescu și a sa Rapsodie, inspirată din folclorul românesc, pentru că ni s-a părut întâlnirea perfectă între cultură și tradiție. Am ales pentru reprezentarea acestei capodopere cele mai importante săli de concert din lume, pentru că am dorit să-i oferim locul ce i se cuvine și recunoașterea pe care o merită atât din partea străinilor, dar mai ales din partea noastră, românii, care trebuie să învățăm să ne punem mai bine în valoare patrimoniul național, declară Răzvan Popovici, președintele Asociației Sonoro și inițiatorul turneului “Rhapsodie Roumaine”.

În cadrul turneului a fost promovat și CD-ului “Rhapsodie Roumaine”, realizat pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri. CD-ul cuprinde cunoscute lucrări compuse de George Enescu – Rapsodia Română, Sonata Nr. 3 pentru vioară și pian în A minor, Nocturnele pentru pian – alături de câteva lucrări de Béla Bartók, unele cele mai frumoase compoziții inspirate din folclorul românesc: Dansurile populare românești, Duo pentru două viori și O seară în sat, compoziție pentru vioară și pian.

Accesul la concertele “Rhapsodie Roumaine” se face printr-o solicitare de rezervare a locului pe adresa rezervari@sonoro.ro. Mai multe detalii pe www.sonoro.ro

Turneul “Rhapsodie Roumaine” în Japonia, România, Franța și Olanda este un proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Concertul de la Paris este realizat cu susținerea Institutului Român, iar cel de la Haga cu susținerea Fundației Carmen Sylva.