Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, are un simț al umorului dezvoltat dar se folosește și de ironie atunci când situația o impune. Este și cazul ultimului răspuns dat unui enoriaș care l-a întrebat cum poate fi ales un candidat pentru funcția de episcop sau arhiepiscop.

”Întrucât am constatat că aveți preocupări serioase în această direcție, pentru a nu vă priva de nicio informație, vă recomand să lecturați Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Secțiunea a II-a. Spor la lecturat!”, a răspuns IPS Calinic.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating