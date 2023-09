Într-o lume în care economia joacă un rol central, cunoștințele financiare reprezintă cheia succesului individual și colectiv. Un studiu recent, “Financial well-being and financial literacy in Romania: A survey dataset”, a adus în atenția publică o realitate provocatoare: educația financiară în România stagnează la un nivel critic. Mai exact, doar 8,27% dintre români au putut răspunde corect la cele trei întrebări de bază în domeniul financiar.

La același capitol, economii avansate precum Germania, Elveția sau Olanda au înregistrat procente impresionante în rândul educației financiară, cu procente care depășesc 40%. Chiar și țările în curs de dezvoltare au afișat progrese notabile, depășind adesea România. Acest decalaj nu s-a format peste noapte, ci este rezultatul unor ani de investiții în educație și a unei abordări proactive a domeniului financiar.

În comparație cu alte țări, România pare să fi rămas în urmă. Chiar și state vecine precum Bulgaria sau Ungaria au investit consistent în educația financiară a populației. Discrepanța dintre România și alte națiuni evidențiază o nevoie urgentă de schimbare și de adaptare la cerințele actuale ale economiei globale.

În acest context, Valhalla Europe lansează, în țara noastră, trei programe educative online care vizează îmbunătățirea educației financiare în rândul tinerilor. Una dintre cele mai notabile inițiative este programul „Young Savers” pentru copii cu vârsta între 5 și 10 ani. Acesta oferă o introducere în lumea finanțelor printr-o abordare interactivă și ludică. De asemenea, programe precum „Junior Savers” (11-14 ani) și „Future Finance Leaders” (15-18 ani) continuă această educație adaptată la diferite grupe de vârstă, oferind tinerilor o perspectivă completă asupra lumii financiare.

Un aspect esențial al acestor programe este abordarea inovatoare. Utilizând platforme moderne precum Gather Town, procesul de învățare devine mai atractiv și adaptat la generația Z, numită și “nativii digitali”. „Țara Finanțelor” reprezintă o modalitate interactivă de a introduce tinerii în conceptele financiare, transformând învățarea într-o aventură online. Înscrierile la cele trei programe educaționale se pot face pe pagina de Facebook, la telefon/mesaj +40721524858 sau pe website-ul valhalla.eu.

Educația financiară: Nu doar cifre, ci fundamentul unei societăți informate

“Investițiile în educația financiară nu sunt doar o modalitate de a îmbunătăți statisticile, ci o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea unei societăți informate și responsabile. Educația financiară permite individului să ia decizii în cunoștință de cauză, să gestioneze resursele în mod eficient și să contribuie activ la economie. Astfel, este esențial ca România să continue să investească în programe educative care abordează educația financiară. Cu toate că avem de recuperat în comparație cu alte țări, există un potențial uriaș în rândul tinerilor, iar abordările noastre inovatoare pot face diferența. Aceste programe educative sunt pașii necesari către construirea unei societăți informate, pregătite să facă față provocărilor economice ale secolului 21”, declară Filip Vlad, directorul de experiente Valhalla Europe.