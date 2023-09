Furnizorul Nu Oricum Serv, care aprovizionează cu legume cel mai mare retailer din România, folosește un sistem ERP modern cu ajutorul căruia și-a optimizat activitatea și a obținut economii majore de timp. De când folosește SeniorERP de la Senior Software, compania își gestionează mai eficient resursele și a îmbunătățit schimbul de informații cu IKA, generând documente de business doar cu un singur click. Furnizorul are în plan să deschidă un nou centru logistic și o fabrică, dezvoltare ce va fi susținută de sistemele integrate de la Senior Software.

Compania Nu Oricum Serv, una dintre firmele ce aprovizionează cu legume un retailer de top din România, a optimizat activitatea după ce a înlocuit vechile programe informatice cu o soluție ERP completă pentru managementul integrat al afacerii. În urmă cu câteva luni, furnizorul a implementat sistemul SeniorERP de la Senior Software, pentru a-și automatiza și organiza fluxurile de lucru din companie și a îmbunătățit comunicarea cu IKA. Compania a obținut o mai bună gestionare a resurselor, a înregistrat economii majore de timp și beneficiază de trasabilitate și operativitate crescută în sarcinile de zi cu zi.

Cu o cifră de afaceri de circa 8 milioane de euro, compania Nu Oricum Serv din Dâmbovița comercializează produse fitosanitare, semințe, articole pentru sere, fiind totodată producător și furnizor de legume și fructe. Principala provocare a businessului viza schimbul de informații cu IKA. Acest proces se realiza cu dificultate deoarece se utilizau mai multe programe neintegrate, aspect ce presupunea introducerea manuală și iterativă a datelor. Odată cu implementarea soluției SeniorERP, această problemă a fost soluționată. Într-un timp foarte scurt, datorită sistemului integrat pentru managementul afacerii, furnizorul a eliminat sarcinile repetitive, care erau predispuse erorilor, consumau inutil resurse și nu aduceau plus valoare companiei.

”Activitatea se desfășura foarte greu înainte deoarece vechiul sistem nu permitea operarea automată a datelor și documentelor, ceea ce ne punea în situația de a le procesa manual. Schimbul de informații cu clienții IKA se facea într-un mod repetitiv: se opera în vechiul sistem, iar apoi se opera și într-o platformă EDI, ceea ce necesita mult timp alocat. Prin urmare, am căutat un sistem user-friendly, cu interfață intuitivă, care să fie adaptat la nevoile noastre și să automatizeze procesele operaționale. Am decis că sistemul ERP de la Senior Software este soluția potrivită pentru noi, mai ales că am observat cum funcționează la doi dintre coboratorii noștri.

Cu SeniorERP am obținut economii de timp, o mai bună utilizare a resurselor umane și am redus la zero greșelile care puteau interveni prin operarea manuală a documentelor. În cele 3 luni, de când lucram efectiv în ERP, am redus foarte mult timpul alocat pentru operarea unor documente. Aici pot enumera schimbul de informații cu EDI, bonurile de consum pentru ambalajele folosite, care în acest moment se emit printr-un singur click. Avem o trasabilitate a informațiilor foarte exactă, acestea fiind transmise în toate departamentele companiei”, a spus Ionuț Draghici, Logistic Manager – Nu Oricum Serv.

Cu SeniorERP, echipa Nu Oricum Serv are acces în timp real la orice informație de interes, datele fiind transmise rapid și prezentate într-un format ușor de interpretat. Automatizările privind operarea datelor au determinat creșterea productivității angajaților și eliminarea erorilor de operare, iar cu ajutorul rapoartelor detaliate din sistem, furnizorul a obținut vizibilitate și control sporit asupra întregii afaceri. Referitor la activitatea de producție legume, compania deține acum control asupra consumului de materii prime și beneficiază de o imagine mult mai clară asupra producției, rezultate posibile datorită adaptării soluției SeniorERP la particularitățile businessului. Nu Oricum Serv folosește de la Senior Software și soluția SeniorHR, soft de resurse umane cu ajutorul căruia firma gestionează eficient, într-un singur sistem, toate activitățile de HR.

”SeniorERP, prin informațiile pe care le pune la dispoziție, începând de la stocuri, prețuri și terminând cu datele extrase sub formă de grafice din balanța contabilă, ne oferă control asupra prețurilor de vânzare, asupra afacerii, ceea ce cu vechiul soft era foarte dificil de realizat. Un beneficiu extrem de important este integrarea cu aplicațiile software ale clienților din IKA. Pot spune că funcționalitățile EDI din SeniorERP reprezintă o mină de aur pentru noi, deoarece ne-au ușurat efectiv munca.

Pe partea de HR, administrarea personalului, pontajul și salarizarea sunt procese-cheie, iar cu soluția de gestionare a resursei umane, de la Senior Software, le avem pe toate într-un singur loc, ceea ce reduce semnificativ din timpul necesar gestionării acestor procese.

Parteneriatul cu Senior Software este esențial atât pentru activitatea curentă, cât și pentru atingerea viitoarelor obiective de business. Avem nevoie de un partener de încredere ce poate oferi soluții în orice etapă de dezvoltare, iar rolul echipei Senior Software este unul foarte important și pe care ne putem baza”, a completat Ionuț Draghici.

Nu Oricum Serv are în plan să construiască un nou centru logistic cu temperatură controlată, cu o suprafață de 2.400 metri pătrați, ce va avea ca prim scop reducerea timpului de aprovizionare, dar și o fabrică de procesare legume, care va fi dotată cu noi tehnologii din domeniul legumicol. Flexibile și scalabile, soluțiile Senior Software sunt capabile să asimileze volume mari de date și să susțină orice schimbare din companie, rezultată ca urmare a extinderii și dezvoltării afacerii.

Despre Nu Oricum Serv

Înființată în 2004, compania Nu Oricum Serv, din Dâmbovița, a pornit ca o afacere de familie, axându-se în principal pe furnizarea de inputuri agricole și servicii de specialitate. În prezent, compania comercializează produse fitosanitare, semințe, legume, fructe și articole pentru sere. Nu Oricum Serv desfășoară și activitate de producție legume, dispunând de o fermă de 16 hectare.

Despre Senior Software

Senior Software este furnizor și dezvoltator de sisteme software performante pentru managementul integrat al afacerilor. Fondată în 2003, compania a realizat peste 500 de implementări de succes, utilizând cele mai noi tehnologii. Senior Software implementează sisteme intuitive de tip ERP, BI, SCM, MES, E-commerce și Hardware. Compania își desfășoară activitatea în 5 locații din România (București, Constanța, Cluj, Iași, Timișoara), având o echipă de peste 200 de angajați.