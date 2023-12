Prefectura Suceava a transmis că în această dimineață, coloana de TIR-uri aflate în așteptare pe DN 2 spre vama Siret se întinde pe o lungime de 21 de kilometri. Coloana de TIR-uri a scăzut cu circa doi kilometri față de ziua de ieri. Traficul este supravegheat și dirijat de patru echipaje de poliție rutieră și ordine publică.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalele polițiștilor rutieri care asigură direcționarea traficului și să opteze pentru rutele alternative către zona Rădăuți – Vicov de Sus.