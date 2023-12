În acest moment, coloana de autovehicule grele de transport marfă în așteptare pe DN 2 spre PTF Siret se întinde pe 23 km, cu intervale între autovehicule pe unele zone în interiorul localităților, traficul fiind supravegheat și dirijat de 5 echipaje de poliție rutieră și ordine publică, a anunțat prefectul Alexandru Moldovan. În ultimele 24 de ore, prin PTF Siret și PTF Vicovu de Sus, pe sensul de ieșire, s-au făcut formalitățile vamale pentru 403 autovehicule de transport marfă. Prefectul Alexandru Moldovan reînnoiește apelul către participanții la trafic să respecte semnalele polițiștilor rutieri care asigură direcționarea traficului și să opteze pentru rutele alternative către zona Rădăuți – Vicov de Sus, tocmai pentru a se realiza fluidizarea traficului și a se evita blocajele rutiere.

