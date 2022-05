În data de 28.05.2022, între orele 19.00 – 24.00 lucrătorii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au acționat pe linia asigurării unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor cu violență comise în zona barurilor și societăților comerciale și a depistării conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 46 de testări cu aparatul etilotest, verificate 8 societăți comerciale și legitimate 68 de persoane.

În cadrul acțiunii polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.045 lei, au reținut în vederea suspendării 3 permise de conducere, au retras 2 certificate de înmatriculare și au constatat 1 infracțiune la regimul rutier.